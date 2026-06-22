◇W杯北中米大会1次リーグH組カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と2―2で引き分け、勝ち点1をもぎとった。この結果、H組はスペインが勝ち点4で首位。ウルグアイ、カボベルデが勝ち点2、サウジアラビアが勝ち点1で続いている。カボベルデは第3戦でサウジアラビ