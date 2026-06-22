ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が21日、インスタグラムを更新。ゆいレールに手を振る動画をアップした。「おまけ」とコメント。駅のホームでゆいレールを見送る姿を動画でアップした。白いタイトなトップスを着用し、トレードマークの斜めがけバッグで胸元を強調させている。この投稿にフォロワーからは「横から見たら凄いよ」「『AIだろっ』と言われるくらいデカい」「かわいい綺麗な脚」とコメントが寄せられている。