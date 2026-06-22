「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが21日、自身のインスタグラムを更新。ほろ酔い姿を投稿した。「堀口恭司選手のUFCに、サッカーワールドカップおうちでスポーツ観戦な日」とつづり、自宅で格闘技にサッカーにと応援を満喫したことを明かした。さらに体にフィットしてボディーラインが際立つ白と黒のピチピチTシャツに黒のミニスカファッションで太ももをチラリと披露したコーデを公開。「夜は少しだけ