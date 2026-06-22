【Amazon：衣類乾燥除湿機「CVSH150W」】 参考価格：47,800円 セール価格：35,800円 Amazonにて、シャープの除湿機「CVSH150W」が参考価格から25％オフのセール価格で販売されている。 本商品は、独自構造のハイブリッド方式を採用し、気温に左右されず、1年中パワフルに除湿できる。送風、除湿を切り替えながら衣類を乾燥するだけでなく、乾き具合を予測し