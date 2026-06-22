北朝鮮当局が最近、国境地域の党組織や勤労団体組織、保衛機関などに対し、規律を強化するとともに、住民への思想教育事業を積極的に展開するよう指示を下したことが分かった。中朝間の貿易拡大が見込まれる中、国境地域を中心に規律の緩みや思想的な弛緩を防ごうとする動きが強まっているようだ。デイリーNKの平安北道の消息筋によると、今月12日、国境地域の党組織や、社会主義愛国青年同盟（青年同盟）、朝鮮職業総同盟（職盟）