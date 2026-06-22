歌手の工藤静香（56）が21日、自身のインスタグラムを更新し、父の日のメッセージを送った。ストーリーズに「Happy Father's Day」とつづり、手作りのケーキの写真をアップした。夫である俳優の木村拓哉に向けてのものと思われる。同じく次女でモデルのKoki，もストーリーズに「Happy Father's Day」と記してチェックのシャツにハーフパンツ、眼鏡姿の木村が愛犬とくつろくモノクロ写真をアップした。工藤は2000年12月5日