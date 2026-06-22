ドイツのピストリウス国防相【ベルリン共同】ドイツのピストリウス国防相は、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖は、イランを攻撃したトランプ米大統領の責任だとの認識を示した。21日の公共放送ARDの番組で「ホルムズ海峡という名の瓶の口にコルクを押し込んだのはトランプ氏で、われわれではない」と述べた。海峡の安全航行を確保するための掃海艇の早期派遣については、米イランのスイスでの協議で、安定した停戦が実