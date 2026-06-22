米英政府が「アジア最大級の犯罪集団」として経済制裁を科したカンボジアの中国系組織「プリンス・グループ」の幹部が、警視庁に電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。