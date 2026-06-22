人気バンド「サカナクション」が、22日までにXを更新。楽曲「いらない」のアートワークを公開した。同楽曲を巡っては、ロゴなどのデザインが既存ブランドのものと酷似しているという指摘がごく一部から上がっていただけに、大きな反響を呼んでいる。今年2月に配信された「いらない」。大ヒット曲「怪獣」と地続きの作品となっている。この日、公式は「サカナクション『いらない』Behind The Artworkを公開しました」と、制作