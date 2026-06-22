20日朝、潟上市天王の田んぼでクマが目撃されました。五城目警察署の調べによりますと20日午前9時ごろ、潟上市天王字上出戸の田んぼにクマ1頭がいるのを、駐車場の車の中から秋田市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約80メートルの場所です。