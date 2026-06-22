ATECH株式会社は、Qi2対応モバイルバッテリー『MagOn Prime Ultra Slim 5000』を発売した。厚さ6.9mmと、Qi2対応5000mAhモバイルバッテリーとして世界最薄クラス（2025年5月時点、同社調べ）を実現している。 （関連：【画像】リアルタイムディスプレイ搭載で残量がひと目で（詳細画像）） 5000mAhの容量を備えながら、厚さ6.9mm・重量約99gという薄さと軽さを両立。Qi2による最大15Wのワイヤレス充電、バッテリ