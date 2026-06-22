20代の女性にストーカー行為をしたとして香川県さぬき市の会社員の男（29）がきょう（22日）逮捕されました。 つきまとい行為を行ったか 警察によりますと、男は（29）は6月15日午後9時ごろから午後9時14分ごろまでの間、香川県内の女性（当時28）に対して、連続して電話またはメッセージを送信し、面会、交際、その他の義務のないことを要求し、 6月17日午後8時43分ごろから21日午後2時13分ごろ「この事は警