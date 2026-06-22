シーハンは4回途中8安打6失点で5敗目【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースのエメ・シーハン投手は21日（日本時間22日）、本拠地・オリオールズ戦で今季ワースト6失点で5敗目を喫した。立ち上がりから大乱調。初回にいきなり2点を失うと、2回、3回にも被弾。4回途中で2本塁打を含む8安打、3四球と今季最悪の内容だった。試合後、沈んだクラブハウスで取材に応じたシーハンの目はうつ