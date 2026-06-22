北中米Ｗ杯の初戦はサウジアラビアと１−１のドロー。現地６月21日に行なわれた２節・カーボベルデ戦も、ウルグアイは勝ち切れなかった。21分にレニーニのFKで先制点を献上。44分に同点弾を決めたＭ・アラウホが、45＋６分にカノッピオの勝ち越し弾をアシスト。試合をひっくり返したウルグアイだが、61分に自陣での連係ミスを突かれ、ヴァレラのゴールを許す。その後の猛攻も実らず、２−２で引き分けた。試合後のフラッシュ