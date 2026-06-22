中東情勢の「ちゃぶ台返し」は大きな下落リスク 先週の日経平均は終値で初めて7万円台に乗せた。今週も最高値更新基調が続く公算は大きいが、高値警戒感も台頭していることから短期的な調整も念頭に入れておきたい。 米国とイランは戦闘終結の覚書に署名したが、中東情勢については油断大敵であると思ったほうがいい。最大のポイントは合意が実際に履行されるかどうかである。停戦が順調に進めば原油安定→インフレ圧力後退→長