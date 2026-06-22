◇インターリーグドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠でのオリオールズ戦に敗れ、連敗を喫した。先発のエメ・シーハン投手（26）が3回1/3を6失点で降板し、後を受けたリリーフ陣も相手打線に打ち込まれ、今季2度目の2桁失点。打線も2回以降、得点を挙げることはできなかった。シーハンは初回、先頭打者から安打、二塁打、四球で無死満塁とすると4番・バサ