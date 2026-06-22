◇インターリーグドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠でのオリオールズ戦で投手陣が12失点すると、打線もわずか1点止まり。一方的な展開で大敗し連敗を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は投打ともに振るわない現状を嘆いた。4回途中6失点で降板した先発のシーハンについて、ロバーツ監督は「いい立ち上がりではなかったね」と初回の2失点を振り