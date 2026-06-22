トランプ米大統領＝17日/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は21日、イランと合意に至ることができない場合、米国がホルムズ海峡を「掌握する」可能性があると述べた。スイスで交渉しているイラン代表団を威嚇した形だ。トランプ氏はFOXニュースの電話取材に20分間にわたって応じ、「必要なら海峡を掌握するかもしれない」と述べた。「彼らが合意しなければ通航料を徴収する」イラン軍司令部は、イスラエル