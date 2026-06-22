◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）日本テレビで２１日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯の「日本対チュニジア」（午後１時〜３時、森保一監督の試合後インタビュー含む）の世帯平均視聴率が３３・２％だったことが２２日、分かった。同局が発表した。個人視聴率は２２・５％だった。個人全体のうち、男女１３〜４９歳のコア視聴率は１９・０％。（数字は関東地区、ビデオリ