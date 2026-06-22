◆米大リーグフィリーズ―メッツ（２１日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手が２１日（日本時間２２日）、本拠のメッツ戦で２戦連続の２９号本塁打を放った。２―０で迎えた２回１死一、二塁で、メ軍先発左腕ピーターソンの内角高め直球をたたき、右翼２階席へライナー性でたたき込んだ。打球速度１０５・１マイル（約１６９・１キロ）、飛距離４１２フィート