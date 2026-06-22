ビールやワイン/日本酒など、お酒の中で太りにくいお酒がウイスキーである理由 太りにくいお酒の選び方 ●お酒のつくり方を知って太りにくいお酒を選ぼうビールやワイン、日本酒など、お酒にはたくさんの種類があります。なかでも太りにくいとされるお酒のひとつが、ウイスキーです。穀物に酵母を加えて発酵した醸造酒を、さらに蒸溜し貯蔵熟成させたもので、蒸溜の過程で糖質などの不純物が取り除か