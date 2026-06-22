２２日の東京株式市場は売り優勢で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１８２円安の７万１０６７円と反落。 前週末の米国株市場がジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日に伴い休場であったため手掛かり不足で東京市場では足もと強弱観が対立。前週末まで日経平均は７連騰で目先過熱感は拭えない一方、下値では出遅れた向きの「持たざるリスク」を意識した買いが観測される。ただ、中東情勢を巡っ