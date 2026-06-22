キリンビールは2年ぶりにリニューアルした発泡酒「淡麗グリーンラベル」を紹介する新テレビCM「GREEN JUKEBOX 光篇」をきょう22日から放送している。Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が福本莉子とCM初共演し、「点描の唄」アコースティックver.を初披露する。【動画】絶景のニュージーランド…アコースティックver.「点描の唄」を歌う大森元貴大きな木の下で、不思議なJUKEBOXを見つけ「光」ボタンに触れる福本からCMがスタート。レ