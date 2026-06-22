20日朝、秋田市寺内の道路でクマが目撃されました。付近には聖霊短大や高清水小学校があります。秋田臨港警察署の調べによりますと20日午前9時25分ごろ、秋田市寺内高野の道路上にクマ1頭がいるのを、散歩をしていた秋田市の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどの場所で、付近には聖霊女子短期大学や高清水小学校、高清水公園などがあります。