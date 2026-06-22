20日午前、秋田市下浜羽川の草地でクマが目撃されました。付近には下浜小学校があります。秋田中央警察署の調べによりますと20日午前10時25分ごろ、秋田市下浜羽川字水垂の道路わきの草地にクマ1頭がいるのを、車で走っていた秋田市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家まで約100メートルで、下浜小学校までは約150メートルの場所です。