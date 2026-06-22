アイサンテクノロジーが大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値のまま急速に水準を切り上げている。建築・土木業界向けソフトの開発及び販売を手掛けるほか、３次元マップ技術などを駆使して自動運転などのモビリティ分野にも積極展開する。 足もとの業績も好調だ。前週末１９日取引終了後に発表した２６年３月期決算は営業利益が前の期比６９％増の７億６０００万円と急拡大し過去最高を大幅更新したほか、