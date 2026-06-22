ワシントンホテルは６連騰。約１カ月半ぶりに上場来高値を更新した。アパホールディングス（東京都港区）が１９日付で関東財務局に提出した変更報告書で、ワシントンＨ株の保有割合（共同保有分を含む）が７．４９％から８．７２％へ増加したことが判明した。保有目的は「純投資」としている。報告義務発生日は６月１２日。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS