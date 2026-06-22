ツインバードがカイ気配を切り上げている。ジャパネットホールディングス（長崎県佐世保市）が前週末１９日の取引終了後、ツインバードに対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株８００円で、完全子会社化を目指す。ツインバードの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せをしている。 買付予定数の下限は７２７万８００株で、上限は設定しない。１０月下旬をメドに公開買い付けを