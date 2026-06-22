ＴＤＳＥが反発している。前週末１９日の取引終了後に、ＳＮＳ分析ツール「ＱｕｉｄＭｏｎｉｔｏｒ」において、ＡＩエージェントによるＳＮＳ分析の関連製品「ＱｕｉｄＴｅｒｍｉｎａｌ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 「ＱｕｉｄＴｅｒｍｉｎａｌ」は、指定したキーワードやカテゴリをもとにＡＩエージェントがＳＮＳデータを分析し、ポジティブ・ネガ