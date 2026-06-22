サツドラホールディングスがカイ気配のまま上昇している。同社は前週末１９日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）を実施すると発表した。三菱商事系の丸の内キャピタルの傘下で株式取得を目的に設立されたテラがサツドラＨＤに対し、非公開化を目的として１株１２２０円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する。サツドラＨＤの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せしている。 買付期間は２２日から８月３日まで。買