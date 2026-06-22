ヨコオは大幅高で４連騰。新値追いとなっている。前週末１９日の取引終了後、半導体検査関連事業のコア製品であるコンタクトプローブの生産能力増強を図る投資を決議したと発表した。今月から順次発注を開始し３１年３月期まで日本、マレーシア、ベトナムの３拠点に合計約７６億円を投じる計画としており、将来の業績への寄与を期待した買いが集まっている。うち、約３８億円は２９年３月期までに投資する。 出所