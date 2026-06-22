アイズが続急伸し一時ストップ高の９７８円に買われている。前週末１９日の取引終了後に、運営する「ファクログ」のリード件数が９カ月で約４．５倍に成長したと発表したことが好感されている。 「ファクログ」は、企業や個人事業主向けにファクタリング会社の情報を比較・検討できるプラットフォーム。２５年９月にＭ＆Ａにより取得して以来、営業及びマーケティング活動を強化しており、これが奏功しリ