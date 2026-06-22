トライアイズは大幅反発している。前週末１９日の取引終了後、２６年１２月期の連結最終損益予想を前回予想の１億４００万円の黒字から１億５５００万円の黒字（前期は４億２３００万円の赤字）に引き上げた。元代表取締役である池田有希子氏による新株予約権の行使が認められず、かつトライアイズによる池田氏への賠償請求の一部を認めた原審判決が東京高等裁判所の判決で維持されたことにより特別利益を計上しており、好感した