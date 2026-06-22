22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比2.9％減の1061億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.3％減の758億円となっている。 個別ではＮＺＡＭカーボン・エフィシェント指数 、ＮＥＸＴ香港ハンセン・ベア 、ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ設備・人材投資指