2026年6月21日、“綿流しの日”特番内にて『ひぐらしのなく頃に』の新PVが公開され、新作TVアニメーションの制作決定が発表された。 PVではティザービジュアルおよびメインキャストも公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き担当することが発表された。 アニメーション制作は、20年