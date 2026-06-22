21日、防犯や交通安全を呼びかけるイベントが東大阪市で開かれました。 大阪府警音楽隊と近畿大学吹奏楽部の軽快な音色がホールに響き渡ります。 このイベントは、大阪府警が防犯や交通安全などを呼びかけるため、近畿大学東大阪キャンパスで開催したもので、大阪府警の鎌田徹郎本部長らが出席しました。 会場では、特殊詐欺に注意を呼びかけるブースが設けられたほか、白バイやパトカーの展示では、訪れた人