20日サッカー・ワールドカップでチュニジアに勝利した日本代表。大阪府内も興奮に包まれました。 日本代表の1人前田大然選手の地元大阪府太子町ではパブリックビューイングが開かれ、約150人が試合を見守りました。日本は、上田綺世選手の2ゴールなどで4対0で勝利しました。 （パブリックビューイングの参加者）「うれしいです。よかった。あと１点取ってほしかった」 一方、前田選手の出場はあ