早田ひな卓球の世界ツアー、コンテンダー・リュブリャナは21日、スロベニアのリュブリャナで行われ、女子シングルスで早田ひな（日本生命）が優勝した。準決勝で張本美和（木下グループ）に3―0、決勝は朱雨玲（マカオ）に4―3で勝った。男子シングルスは戸上隼輔（井村屋グループ）が制した。（共同）