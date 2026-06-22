俳優の石原良純は22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグF組で、チュニジアに4−0と圧勝した日本について「ワールドカップ優勝を目指す国になったなと。一流と言われる国の、まだまだ下っ端なんだけど、そこのステージにいると、超一流の国と戦ったときに勝つかも知れない」と指摘した。この日の放送では、20日（日本時間21日）に行われ