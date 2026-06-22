21日に日本テレビで放送された、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦（午後1時）の平均世帯視聴率は、33.2％（関東地区）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は試合終了時の午後2時55分の37.0％（世帯）だった。平均個人視聴率は22.5％、個人の瞬間最大は同じ午後2時55分の25.4％だった。日本−チュニジア戦は日本テレビが地上波生放送。W杯通算1000試合目となった