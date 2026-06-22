フォークシンガー松山千春（70）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグF組で、日本が4−0で圧勝したチュニジア戦について言及した。松山は圧勝の日本代表を絶賛。その上で、日本テレビ系の生中継で解説を務めた、3大会連続でワールドカップ出場の本田圭佑氏について触れた。「自分も見てましてね。本田圭佑が解説やってましてね。聞きづらくは