15人が参戦の今季米女子ツアーで日本勢初Ｖ米女子ゴルフツアーのメイヤー・クラシック最終日が21日（日本時間22日）、米国ミシガン州・ブライズフィールドCC（6611ヤード、パー72）で開催され、5打差の7位から出た山下美夢有（花王）がプレーオフ（PO）の末に逆転で今季初勝利、同ツアー通算3勝目を飾った。正規の18ホールでは9バーディー、1ボギーの64で回って通算17アンダー。ロッティ・ウォード（英国）とのPOで1ホール目にバ