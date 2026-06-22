サッカー元日本代表の武田修宏氏が２２日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ出演。現在と過去の指導法の違いについて語った。番組ではサッカー北中米Ｗ杯を特集。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。この日、「冬休み」で番組を休んだ元テレビ朝日社員の玉川徹氏に代わ