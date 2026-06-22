同地区上位球団への“栄転”もありそうだ。【もっと読む】大谷が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由日本時間21日、パイレーツ相手に6回1失点と好投し、今季8勝目（4敗）を挙げたロッキーズの菅野智之（36）だ。同じナ・リーグ西地区に所属するドジャースの大谷翔平、山本由伸を上回り、日本人投手では最多の勝利数をマーク。菅野は今季、ロッキーズと1年510万ドル（約8億2000万円）で契約し、21日時点で15試合に登板して8勝4