「ニッポン〜、ニッポン〜」21日午後3時、サッカー・ワールドカップ北中米大会グループリーグF組第2戦で勝利が確定すると東京の繁華街、渋谷の通りは歓呼に染まった。日本の市民だけでなく外国人まで押し寄せ、通りはまともに歩くのが難しいほどの群衆で埋め尽くされた。彼らが一斉に走って行ったのは東京の名物である渋谷のスクランブル交差点。歩行者信号が変わるまでの間に交差点の真ん中で「ニッポン」を叫んで行う街頭応援だ