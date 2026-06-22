トランプ米大統領とメローニ伊首相が一緒に撮影した写真1枚をめぐり正面衝突した。トランプ大統領が「支持率が低いメローニ首相が写真を一緒に撮ってほしいと懇願した」と主張したのに対し、メローニ首相が根拠ない言葉だとして不快感を表し、両国の外交葛藤に飛び火している。トランプ大統領は20日（現地時間）、トゥルース・ソーシャルに「メローニ首相がフランスで開催された先進7カ国首脳会議（G7サミット）中、私に写真を一緒