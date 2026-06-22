近年の地球温暖化による海水温上昇、記録的な不漁、そして海外の和食ブームに伴う水産需要の高まりなどを背景に、陸上養殖が注目を浴びている。 瀬戸内海全域で養殖カキが災害級の大量死水揚げ9割のカキがへい死、養殖業者は悲鳴 周囲を海に囲まれている日本でなぜ、と思う向きもあるだろうが、海面養殖につきものの自然災害リスクを回避することができ、野生由来の病原体や寄生虫の侵入を防ぐことができるなどメリッ