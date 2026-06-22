宇都宮中央署は２０日、宇都宮市内の駐車場で、ドリフト走行し、タイヤ痕を付けたとして、オランダ国籍の住居不定、自称建設会社経営の男（３２）を器物損壊の疑いで逮捕した。発表によると、男は、１５日午後５時５５分頃、同市大谷町の大谷資料館駐車場で、都内で借りたレンタカーでドリフト走行を行い、路面にタイヤ痕を付けた疑い。男は日本に旅行中だったとみられる。調べに対し「答えません」と供述しているという。駐