元テレビ朝日の玉川徹氏が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」を欠席した。羽鳥慎一アナは玉川氏について「玉川さん、お休みです。２週間冬休みで２分割、後半戦に入っております」と２度目の冬休みと説明。「ということで、松木さんにお越し頂いてます」とサッカー解説者の松木安太郎氏を紹介していた。玉川氏は１９日の放送からお休み。第１弾の冬休みは５月２５日から１週間取っており、石原良純が「ええ？