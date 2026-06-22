■FIFAワールドカップ2026グループHウルグアイ 2−2 カーボベルデ（日本時間22日、マイアミスタジアム）サッカー男子カーボベルデ代表（FIFAランク63位）は、ウルグアイ代表（同18位）と2−2の引き分けに終わり、初戦のスペイン戦に続いてのドロー決着となった。カーボベルデは前半、フリーキックを直接決めワールドカップ（W杯）初ゴールで先制するが、終盤ウルグアイに2点を返され後半に入った。後半16分、相手のパスミスに